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Мать Бритни Спирс надеется на приезд дочери домой на Рождество

TMZ: певица Бритни Спирс может провести Рождество с матерью на фоне примирения

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать певицы Бритни Спирс Линн надеется, что дочь приедет домой в Луизиану, чтобы отпраздновать Рождество с семьей. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников издания, пока Бритни не давала окончательного согласия о присутствии на семейном празднике, однако мать «очень ждет» возвращения певицы. В то же время окружение Бритни считает, что певица должна приехать в Луизиану, так как ей пора наладить отношения с матерью.

В начале декабря стало известно, что Спирс помирилась со своей матерью Линн. Женщина пришла на празднование 42-летия дочери вместе с братом Бритни Брайаном.

«Она хочет стать частью жизни Бритни. Бритни все еще больно, она думает, что мать могла сделать больше, чтобы помочь ей. Но у нее мало друзей и ей нужна семья», — говорил источник People.

При этом еще в августе сообщалось, что исполнительница лишилась большей части людей из своего окружения. Из родственников певица на тот момент общалась только со старшим братом Брайаном, который пытался ее поддержать после разрыва с мужем Сэмом Асгари. Он приходил к ней домой и предлагал помощь.

Ранее сообщалось, что на рэпера Трэвиса Скотта упал гигантский череп.

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