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Сергей Соседов рассказал, что планирует сделать «назло завистникам» после увольнения с телешоу

Критик Сергей Соседов пообещал исполнить еще несколько собственных песен

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что планирует выступить с собственными песнями после творческого дебюта на шоу «Суперстар». Об этом он заявил «СтарХиту».

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — заверил Соседов.

При этом критик подчеркнул, что не планирует уходить с телевидения после увольнения из шоу «За гранью». Телеведущий считает, что никто не владеет такими интонациями и энциклопедическими знаниями как он. По словам Соседова, он намеревается искать программу с музыкальным или творческим уклоном. При этом критик не хочет работать с «маргиналами».

«Программа на НТВ давила, атмосфера была там очень тяжелая, а хочется оптимизма и хоть немного радости», — резюмировал критик.

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