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Блогерша Лерчек снова должна налоговой

Выплатившая многомиллионный долг блогерша Лерчек задолжала ФНС 4 млн рублей

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) снова оказалась должна Федеральной налоговой службе. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

На данный момент долг Чекалиной составляет 4 млн рублей. Издание предполагает, что задолженность накопилась из-за неуплаченных до 1 декабря имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

В ноябре Life со ссылкой на Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркивает, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

1 декабря стало известно, что с семьи блогерши Лерчек сняли судебный запрет на использование соцсетей после погашения многомиллионного долга.

В марте текущего года Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В конце августа стало известно, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам главного следственного управления СК РФ.

Ранее стало известно, что суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской.

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