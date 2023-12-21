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Создатель «Закона и порядка» пожертвует сотни произведений искусства Метрополитену

Сценарист и продюсер Дик Вульф пожертвует 200 предметов искусства Метрополитену

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Hugo Schneider/Wikimedia

Сценарист и продюсер Дик Вульф, оставивший кинематографическое наследие в Голливуде, также хочет внести сотни произведений в Метрополитен-музей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Создатель «Закона и порядка» дарит Метрополитену более 200 произведений искусства эпохи Возрождения и барокко, в том числе редкие произведения Боттичелли и Винсента Ван Гога, а также существенный финансовый вклад. Об этом Вульф объявил в среду.

«Соглашение о преобразующем даре» приведет к созданию галерей Дика Вульфа в отделе европейской скульптуры и декоративного искусства.

«С восьми лет я останавливался в The Met по дороге домой из школы два-три раза в месяц и бродил по галереям, — рассказал Вольф. — Время было проще, можно было зайти с улицы. Я уверен, что большинство коллекционеров согласятся, что увидеть ваше искусство, выставленное в величайшем музее мира, — это большая честь. Это мой праздничный подарок музею, жителям Нью-Йорка и городу, где я впервые столкнулся с силой и красотой великого искусства».

Также в декабре утерянную картину Боттичелли нашли в доме в Италии.

Ранее выставка советской живописи «Свет и воздух» открылась в Петербурге.

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