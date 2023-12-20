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Сэм Асгари сделал неприятный намек Бритни Спирс

Экс-супруг певицы Спирс Асгари сделал намек на ее непостоянство в новой рекламе

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PETA

Фитнес-тренер Сэм Асгари сделал неприятный намек певице Бритни Спирс, в процессе развода с которой находится. На это обратило внимание издание TMZ.

Он принял участие в фотосъемке зоозащитной организации PETA в рамках кампании, призывающей брать животных из приюта, а не покупать.

На одном из постеров, где Асгари позирует без футболки с собакой, расположен слоган: «Есть любовь, которая не проходит». Авторы публикации предположили, что в новой рекламе Асгари сделал намек на непостоянство Спирс.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого, по данным СМИ, Спирс и Асгари оборвали все контакты, общались лишь адвокаты.

По данным осведомленного источника, затем экс-партнеры помирились и захотели закрепить условия развода официально на устраивающих обоих условиях. За развод певице придется заплатить мужу, как уточняют инсайдеры, шестизначную сумму.

Ранее Кэмерон Диас призвала не стыдить супругов с раздельными спальнями.

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