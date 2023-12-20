Раскрыто состояние Ивана Охлобыстина после обстрела в Донбассе

Стало известно о состоянии российского актера, писателя и сценариста Ивана Охлобыстина после того, как он оказался под обстрелом в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Певец Аким Апачев сообщил, что узнал о состоянии актера от врачей.

»Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре», — сказал он.

20 декабря дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе.

В октябре Охлобыстин рассказывал, что заплакал после выступления маленькой девочки в Донбассе. Он сообщал, что это случилось во время открытия нового сезона Мариупольского театра.

Охлобыстин назвал себя не очень сентиментальным человеком. По его мнению, поступок труппы театра Мариуполя является примером абсолютного служения своему народу. Охлобыстин считает, что артисты не имеют права бросать свою аудиторию в трудные времена, так как публика в какой-то степени зависима от них.

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