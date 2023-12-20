Создатель первого мультфильма «Три богатыря» рассказал, верил ли в успех картины

Режиссер первого мультфильма о трех богатырях «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) Константин Бронзит рассказал проекту «Сноб» подробности о создании ленты. Он отметил, что не мог себе представить, что картина будет настолько успешной.

«Мы просто стремились сделать качественный продукт. Конечно, все уповали на удачу, но возможного провала никто не отменял. Мультфильм тогда заработал в прокате чуть больше 48 млн рублей. Сейчас эта сумма кажется скромной, но по тем временам это был успех», — сказал Бронзит.

Он добавил, что если бы проект оказался посредственным, ни о каком продолжении не было бы и речи.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря и Пуп Земли» выйдет в прокат 28 декабря. Предыдущая анимационная картина «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — комедийная франшиза, куда входят полнометражные мультфильмы, повествующие о приключениях известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Картины созданы анимационной студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ».

Ранее сообщалось, что фильм «По щучьему велению» стал восьмым отечественным проектом, собравшим 2 млрд рублей.