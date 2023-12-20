Гном Гномыч получил новое прозвище

Продюсер Яна Рудковская рассказала в беседе с Hello!, что сын Александр получил новое прозвище.

По словам Рудковской, члены семьи называют десятилетнего Александра Краб Крабычем. Прозвище появилось из-за того, что мальчик играет роль краба Себастьяна в шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Конечно, после принцев в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся. Всем очень нравится, когда он выступает, зал просто взрывается», — рассказала продюсер.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Некоторые упрекают Рудковскую в излишней строгости при воспитании сына. Мальчик ежедневно занимается спортом и продвигается как медийная личность. Люди обвиняют продюсера в том, что она отняла у Александра детство. Сама Рудковская так не считает. По ее словам, сына никто не заставляет заниматься фигурным катанием. Мальчику самому нравится это.

Ранее Сергей Орлов раскрыл, сколько заработал на одном концерте.