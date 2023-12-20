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Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних семейных традициях

Телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что лепит манты с Павлом Волей на Новый год

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась в беседе с teleprogramma.pro, что в ее семье есть новогодняя традиция лепить манты.

Утяшева рассказала, что уже на протяжении 12 лет готовит это блюдо с мужем, шоуменом Павлом Волей. Сейчас эту традицию подхватили их дети — Роберт и София.

«Начинка у нас такая: баранина, лук, картофель — режем сами, ни в коем случае не пропускаем через мясорубку. Готовим все своими руками и вкладываем туда свою душу, желаем всей семье здоровья, счастья! Кто-то лепит тесто, кто-то помогает с начинкой. К примеру, София любит маслом промазывать», — рассказала телеведущая.

Утяшева отметила, что она начинает праздновать Новый год в 12 часов дня. Члены семьи собираются вместе и дарят друг другу подарки. Дальше у них по расписанию послеобеденный сон, после которого они начинают готовиться ко встрече с Дедом Морозом.

«Стихи ему читают обязательно и дети, и взрослые — так как Дед Мороз нам с Павлом тоже приносит шуточные подарки, чтобы мы все были на праздничном кураже. Мы водим хороводы вокруг елки, веселимся», — поделилась спортсменка.

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