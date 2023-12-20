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Бузова разделась на сцене

Раздевшуюся на сцене певицу Ольгу Бузову унес на руках ведущий

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова сняла обувь на сцене и призналась, что ей тяжело находиться весь день на каблуках. Слова исполнительницы передает mk.ru.

«Поэтому о чем я мечтаю сейчас — это чтобы меня кто-то взял на ручки и отнес домой... Босиком ухожу со сцены», — намекнула певица.

Помимо обуви, Бузова сняла перчатки и кардиган. Она призналась, что кейп жутко жмет и натирает подмышки.

При этом находившиеся в зале мужчины, отмечает издание, не поняли намека Бузовой. Только ведущий мероприятия решился взять певицу на руки и спустить ее со сцены.

В октябре Ольга Бузова описала своего будущего мужа. Она призналась, что визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».

«Это, заметьте, не спортсмен, не танцор, не блогер, не артист», — подчеркнула исполнительница.

Певица заявила, что в жизни очень важно правильно формулировать свои желания. По словам Бузовой, после развода с Дмитрием Тарасовым ей очень хотелось полюбить.

Ранее сообщалось, что в детский дом забрали предполагаемую дочь Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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