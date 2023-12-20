Адвокат ответила на слухи о лишении Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии

Адвокат, управляющий партнер юридического агентства Юлия Вербицкая-Линник заявила в беседе с «Пятым каналом», что актриса Лидия Федосеева-Шукшина пока не лишилась своей квартиры в Финляндии.

Вербицкая-Линник представляет интересы актрисы. Она не стала отрицать, что дочери Федосеевой-Шукшиной Ольге приходило уведомление о банкротстве управляющей домом компании. По словам адвоката, подобный приговор накладывает существенные ограничения на возможность использования квартиры, однако Федосеева-Шукшина пока не лишилась ее окончательно.

«Собственность на недвижимое имущество от такого типа в Финляндии зависит от обязательств компании, которая занимается управлением дома. Разумеется, мы получив этот документ проработаем позицию, чтобы Лидия Николаевна не лишилась своей собственности безвозмездно. Я думаю, что в настоящий момент интерес самостоятельного использования данной недвижимости Лидия Николаевна не имеет», — заявила Вербицкая-Линник.

Речь идет о банкротстве компании Asunto Oy Punkaharjun. Суд признал, что предприятие не способно расплатиться по кредитам, в декабре 2023 года. Именно эта компания владела домом, в котором находилась квартира Федосеевой-Шукшиной.

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