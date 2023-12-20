Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат ответила на слухи о лишении Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии

Адвокат Вербицкая-Линник: Федосеева-Шукшина пока не лишилась жилья в Финляндии

close
100%
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Адвокат, управляющий партнер юридического агентства Юлия Вербицкая-Линник заявила в беседе с «Пятым каналом», что актриса Лидия Федосеева-Шукшина пока не лишилась своей квартиры в Финляндии.

Вербицкая-Линник представляет интересы актрисы. Она не стала отрицать, что дочери Федосеевой-Шукшиной Ольге приходило уведомление о банкротстве управляющей домом компании. По словам адвоката, подобный приговор накладывает существенные ограничения на возможность использования квартиры, однако Федосеева-Шукшина пока не лишилась ее окончательно.

«Собственность на недвижимое имущество от такого типа в Финляндии зависит от обязательств компании, которая занимается управлением дома. Разумеется, мы получив этот документ проработаем позицию, чтобы Лидия Николаевна не лишилась своей собственности безвозмездно. Я думаю, что в настоящий момент интерес самостоятельного использования данной недвижимости Лидия Николаевна не имеет», — заявила Вербицкая-Линник.

Речь идет о банкротстве компании Asunto Oy Punkaharjun. Суд признал, что предприятие не способно расплатиться по кредитам, в декабре 2023 года. Именно эта компания владела домом, в котором находилась квартира Федосеевой-Шукшиной.

Ранее Анастасия Волочкова назвала Мальдивы своей дачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами