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Волочкова уезжает из Москвы

Балерина Анастасия Волочкова назвала Мальдивы своей дачей

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что уедет на новогодние праздники на Мальдивы. Этим экс-солистка Большого театра поделилась в беседе с mk.ru.

«Отмечу в Москве с семьей, а затем полечу традиционно на Мальдивы числа пятого января. Я же туда езжу как на дачу. Поеду в 22-й раз», — заявила танцовщица.

Волочкова добавила, что ей уже начали дарить подарки на Новый год. Балерина призналась, что любит, когда ее одаривают бриллиантами.

Недавно Волочкова рассказала о последнем письме от Сергея Кузнецова. Она заявила, что Сергей Кузнецов хотел развестись с женой. Балерина добавила, что банщик страдал от безответной любви к ней, и предположила, что именно это могло стать причиной того, что Кузнецова не стало.

«Он же писал мне накануне: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь», — посетовала танцовщица.

Волочкова и Кузнецов начали встречаться после участия в «Давай поженимся», но вскоре разошлись. Затем Кузнецова обвинили в избиении собственной жены. Чуть позже банщика не стало в тюрьме.

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