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Волочкова рассказала о последнем письме от Сергея Кузнецова

Балерина Волочкова призналась, что Сергей Кузнецов хотел развестись с женой

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что экс-возлюбленный банщик Сергей Кузнецов писал ей в тюрьме. Этим бывшая солистка Большого театра поделилась в интервью kp.ru.

«Он же писал мне накануне: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь. Очень жалко и Сергея, и Дмитрия. И вроде бы у меня имя такое — Анастасия, означающее «освобождающая от тюрьмы». А в итоге двое из моих бывших в тюрьме оказались...» — посетовала танцовщица.

Балерина добавила, что банщик страдал от безответной любви к ней. Она предположила, что именно это могло стать причиной того, что Кузнецова не стало.

«Я с Сергеем не общалась, он женился, но не мог меня забыть. Жена страшно ревновала, устраивала ему сцены: мол, почему он не удаляет из соцсетей наши фото с Мальдив. А у него и правда до конца жизни на аватарке в соцсетях стояло фото, которое я сделала на Мальдивах», — отметила Волочкова.

Волочкова и Кузнецов начали встречаться после участия в «Давай поженимся», но вскоре разошлись. Затем Кузнецова обвинили в избиении собственной жены. Чуть позже банщика не стало в тюрьме.

Ранее Роза Сябитова оценила слова Волочковой о намерении выйти замуж в 2024 году.

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