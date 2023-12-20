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Названы лучшие фильмы ужасов 2023 года

Variety: «Поговори со мной» и «Скинамаринк» стали лучшими ужасами-2023

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Divide/Conquer

Издание Variety сделало подборку лучших фильмов ужасов за 2023 год. Лучшей в этом жанре, по оценке автора материала, стала картина «Скинамаринк».

Это дебютный полнометражный фильм Кайла Эдварда Болла. Он снял ленту в дешевом доме своего детства за 15 000 долларов. Режиссер постарался изобразить специфические страхи взросления лучше. Variety пишет: «Для тех, кто готов приостановить свое внимание, чтобы погрузиться во что-то совершенно новое, «Скинамаринк» изменит представление о том, как все происходит ночью».

Поговори со мной — это фильм братьев Дэнни и Майкла Филиппу, где они использовали изобретательные образы, рассказывая историю капризного подростка Мии (Софи Уайлд). Фильм рассказывает о том, как на молодежной вечеринке сверхъестественный трюк с вызовом людей с того света становится сенсацией. Миа пытается связаться со своей ушедшей матерью, но результат оказывается ужасающим.

Также издание отметило фильмы: «Пила 10», «M3GAN», «Больной», «Гнев Бекки», «Рождение/возрождение », «Стук в каюту», «Остров иллюзий», «Почернение», «Крик VI», «Бруклин 45» и другие.

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