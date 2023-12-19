Нарколог вынес диагноз Виктории Боне

Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил в беседе с «Пятым каналом», что у блогерши Виктории Бони может быть личностное расстройство.

«Личностное расстройство, нарциссическое, истерическое, желание быть в центре внимания. Желание любого хайпа. Плюс, извините, она рекламирует психоделические трипы и признает, что употребляет психоделики», — отметил Шуров.

Нарколог подчеркнул, что расстройство личности, помноженное на прием галлюциногенных препаратов, дает скачки настроения у блогерши, а также «кучу бредового и бесполезного контента».

В ноябре Боня призналась, что во сне у нее идут процессы расширения.

«Я часто «работаю». Во сне, у меня идут процессы. А сегодня он шел именно с вами. Думаю, вы начнете это ощущать», — делилась телеведущая со своими подписчиками.

При этом в мае блогерша создала собственную программу, которая, по ее словам, избавит человека от страдания — «думания». Телеведущая считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию», связано с «думанием».

Ранее сообщалось, что певица Селин Дион не может контролировать свои движения из-за тяжелой болезни.