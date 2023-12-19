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Автор «Слова пацана»: уже есть синопсис истории о женских бандах

Автор «Слова пацана» Гараев признался, что хочет написать книгу о женских бандах

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garaevrobert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Роберт Гараев и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» признался, что думал о написании полудокументальной истории о криминальном женском мире. Об этом писатель рассказал в интервью Forbes.

«Перед событиями февраля 2022 года мы задумывали документальный комикс про участницу женской банды. И там уже был синопсис, основанный на истории одной девушки, у которой я взял интервью», — отметил автор.

Гараев подчеркнул, что несмотря на то, что этот проект отошел на второй план, он все равно думает в сторону женских банд.

«Это еще более закрытое сообщество. Этот криминальный мир не такой масштабный, как мужской, поэтому, возможно, не такой известный. Но по взаимодействию женщин между собой и по их взаимодействию с окружающим миром — история достаточно страшная», — заявил писатель.

Документальная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» вышла в 2020 году. В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанная на произведении Гараева. Режиссером выступил Жора Крыжовников.

Ранее стало известно, что финал сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.

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