Автор «Слова пацана»: уже есть синопсис истории о женских бандах

Журналист Роберт Гараев и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» признался, что думал о написании полудокументальной истории о криминальном женском мире. Об этом писатель рассказал в интервью Forbes.

«Перед событиями февраля 2022 года мы задумывали документальный комикс про участницу женской банды. И там уже был синопсис, основанный на истории одной девушки, у которой я взял интервью», — отметил автор.

Гараев подчеркнул, что несмотря на то, что этот проект отошел на второй план, он все равно думает в сторону женских банд.

«Это еще более закрытое сообщество. Этот криминальный мир не такой масштабный, как мужской, поэтому, возможно, не такой известный. Но по взаимодействию женщин между собой и по их взаимодействию с окружающим миром — история достаточно страшная», — заявил писатель.

Документальная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» вышла в 2020 году. В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанная на произведении Гараева. Режиссером выступил Жора Крыжовников.

Ранее стало известно, что финал сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.