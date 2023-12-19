Сергей Орлов раскрыл, сколько заработал на одном концерте

Российский стендап-комик Сергей Орлов заявил, что заработал порядка 14 млн рублей на продаже своего концерта на онлайн-платформе для юмористов. Об этом Орлов рассказал в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» с Бастой.

«Мы решили в этом году попробовать продавать концерты на платной платформе, чтобы посмотреть, как это вообще работает. Такая практика используется на Западе. Я пока что не знаю точную цифру, мы еще ничего не выводили. Там же еще проценты. Пока что там около 47 тысяч продаж», — отметил комик.

Орлов уточнил, что стоимость концерта «Человек с головой собаки» для одного пользователя составляет 299 рублей. Рэпер Баста посчитал, что всего Орлов заработал 14 млн рублей.

Комик, в свою очередь, отметил, что часть вырученной суммы пойдет на оплату процентов самой площадке и на другие издержки. Он понадеялся, что чистая прибыль с продажи концертов будет выше 10 млн рублей.

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