Арбитражный суд отказался взыскивать 185 млн рублей с лейбла Warner Music

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин), который требовал взыскать 185 млн рублей с российского подразделения лейбла Warner Music Group. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель истца объяснил на заседании, что причиной иска стало нарушение авторских прав Ракитина — лейбл разместил на сервисе Apple iTunes 37 песен рэпера. При этом музыкант не передавал права на использование своих композиций, а также не получил от этого никакого вознаграждения. Он потребовал компенсацию в размере 5 млн рублей за каждый размещенный трек.

В то же время защита «дочки» Warner Music заявила, что права на использование песен получила от индивидуального предпринимателя Вадима Маца, который оказался в деле третьим лицом. У мужчины есть лицензионный договор с Big Baby Tape, который он предоставил в суде.

Адвокаты Ракитина на заседании попросили отложить суд, чтобы ознакомиться с документом. Однако судья отклонила ходатайство, посчитав, что истец должен был знать о договоре, так как его подписывали обе стороны.

В конце ноября сообщалось, что в России разыскивают обманувшего фаната рэпера Big Baby Tape из-за 20 тыс. рублей долга.

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