Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Арбитражный суд отказался взыскивать 185 млн рублей с лейбла Warner Music

Суд отклонил иск рэпера Big Baby Tape против «дочки» Warner Music Group

close
100%
benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин), который требовал взыскать 185 млн рублей с российского подразделения лейбла Warner Music Group. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель истца объяснил на заседании, что причиной иска стало нарушение авторских прав Ракитина — лейбл разместил на сервисе Apple iTunes 37 песен рэпера. При этом музыкант не передавал права на использование своих композиций, а также не получил от этого никакого вознаграждения. Он потребовал компенсацию в размере 5 млн рублей за каждый размещенный трек.

В то же время защита «дочки» Warner Music заявила, что права на использование песен получила от индивидуального предпринимателя Вадима Маца, который оказался в деле третьим лицом. У мужчины есть лицензионный договор с Big Baby Tape, который он предоставил в суде.

Адвокаты Ракитина на заседании попросили отложить суд, чтобы ознакомиться с документом. Однако судья отклонила ходатайство, посчитав, что истец должен был знать о договоре, так как его подписывали обе стороны.

В конце ноября сообщалось, что в России разыскивают обманувшего фаната рэпера Big Baby Tape из-за 20 тыс. рублей долга.

Ранее сообщалось, что финал «Слова пацана» успели доработать к запланированной дате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами