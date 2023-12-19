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Поставщик отсудил у сети сосисочных Гарика Харламова почти 800 тыс. рублей

Арбитражный суд частично удовлетворил иск против компании Гарика Харламова

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ТНТ

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск против сети сосисочных комика Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог». Об этом стало известно из картотеки суда.

В решении суда отмечается, что ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ» в период с сентября 2021-го по июнь 2022 года поставило товар покупателю — компании Харламова. Однако «Хот Дог Бульдог» оплатил поставку лишь частично, оставив почти 310 тыс. рублей долга. Затем поставщик обратился в суд с требованием взыскать с бизнеса комика весь долг, а также неустойку за просрочку оплаты с дальнейшим начислением по день исполнения.

ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ» подало в суд на «Хот Дог Бульдог» Харламова еще 16 августа. Работники пекарни делали булки для ресторана комика. Всего партнер хотел взыскать с сети сосисочной 1 млн 207 тыс. 782 рубля и 10 копеек по договору поставки.

Суд постановил взыскать с ресторана Харламова 736 тыс. 556 рублей и 58 копеек, включая долг и неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также 27 тыс. 45 рублей госпошлины.

Ранее семья Депардье ответила на обвинения актера в домогательствах.

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