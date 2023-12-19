Поставщик отсудил у сети сосисочных Гарика Харламова почти 800 тыс. рублей

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск против сети сосисочных комика Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог». Об этом стало известно из картотеки суда.

В решении суда отмечается, что ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ» в период с сентября 2021-го по июнь 2022 года поставило товар покупателю — компании Харламова. Однако «Хот Дог Бульдог» оплатил поставку лишь частично, оставив почти 310 тыс. рублей долга. Затем поставщик обратился в суд с требованием взыскать с бизнеса комика весь долг, а также неустойку за просрочку оплаты с дальнейшим начислением по день исполнения.

ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ» подало в суд на «Хот Дог Бульдог» Харламова еще 16 августа. Работники пекарни делали булки для ресторана комика. Всего партнер хотел взыскать с сети сосисочной 1 млн 207 тыс. 782 рубля и 10 копеек по договору поставки.

Суд постановил взыскать с ресторана Харламова 736 тыс. 556 рублей и 58 копеек, включая долг и неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также 27 тыс. 45 рублей госпошлины.

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