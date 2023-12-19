Финал «Слова пацана» успели доработать к запланированной дате

Режиссер Жора Крыжовников сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что финальный эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.

До этого постановщик признавался, что восьмая серия не выйдет в запланированную дату из-за «доделок-переделок». Он отмечал, что создатели дополнительно анонсируют новую дату.

Представитель онлайн-кинотеатра Wink объяснил, что изменение финала сериала связано с личным решением режиссера.

Накануне Крыжовников прокомментировал слив в интернет последних серий своей работы. Он сравнил слитые серии «Слова пацана» с недожаренным мясом.

Режиссер также заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

«Седьмая серия чуть-чуть отличается, в каких-то местах она доделана. А восьмая серия принципиально другая. <...> Подчеркну, если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то там скорее бы вырезали, а не переснимали», — подчеркивал Крыжовников.

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