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Финал «Слова пацана» успели доработать к запланированной дате

Восьмой эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря

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Тумач Продакшн

Режиссер Жора Крыжовников сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что финальный эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.

До этого постановщик признавался, что восьмая серия не выйдет в запланированную дату из-за «доделок-переделок». Он отмечал, что создатели дополнительно анонсируют новую дату.

Представитель онлайн-кинотеатра Wink объяснил, что изменение финала сериала связано с личным решением режиссера.

Накануне Крыжовников прокомментировал слив в интернет последних серий своей работы. Он сравнил слитые серии «Слова пацана» с недожаренным мясом.

Режиссер также заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

«Седьмая серия чуть-чуть отличается, в каких-то местах она доделана. А восьмая серия принципиально другая. <...> Подчеркну, если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то там скорее бы вырезали, а не переснимали», — подчеркивал Крыжовников.

Ранее все тиражи книг Акунина изымут из издательства в Москве.

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