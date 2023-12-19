«Много не напляшешь»: продюсер объяснил, почему SHAMAN не очень востребован на корпоративах

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru назвал SHAMAN специфичным артистом, песни которого не очень подходят для корпоративов.

«SHAMAN — довольно специфичный, он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и т. д. и т. п. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь», — пояснил Лавров.

Несколько дней назад стал известен райдер певца SHAMAN. При подписании контракта о проведении концерта SHAMAN ставит условие, согласно которому с момента прибытия и до вылета из того или иного города при нем должны постоянно находиться два охранника.

Согласно информации СМИ, в гримерке певца не бывает алкогольных напитков. Артист предпочитает утолять жажду обыкновенной водой или чаем, а также перекусывает фруктами и брускеттами. За 1,5 часа выступления SHAMAN получает 12 млн рублей. Однако в зависимости от ситуации стоимость концерта может измениться, уточнил источник.

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