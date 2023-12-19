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Ксения Собчак «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем

Журналистка Ксения Собчак призналась, что комплексует из-за лишнего веса

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Осторожно: Собчак/YouTube

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» призналась, что немного комплексует из-за лишнего веса.

«У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. <...> Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему», — отметила Собчак.

При этом журналистка решила оставить в тайне диагноз, из-за которого она набрала лишний вес. По словам Собчак, из-за лишних килограммов ей приходится носить свободную одежду.

На днях Ксения Собчак вышла на публику с мужем Константином Богомоловым. Для вечера она выбрала образ с длинной юбкой, жакетом из кожи и водолазкой. Образ дополнили золотые сапоги и стеганая сумка. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Пользователи соцсетей отметили изысканность стиля журналистки.

В ноябре журналистка показала интерьер спальни. Собчак сделала редкое фото из кровати. Она показала спальню: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.

Ранее звезду «Елок» госпитализировали с перитонитом.

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