Селин Дион потеряла контроль над телом

Певица Селин Дион потеряла контроль над своим телом из-за синдрома мышечной скованности. О самочувствии страдающей от тяжелой болезни артистки ее сестра Клодетт рассказала в передаче «7 Jours».

По словам Клодетт, Селин Дион не может контролировать свои движения из-за болезненных спазмов. О возвращении певицы на сцену речи пока не идет.

Клодетт отметила, что сестра всегда была дисциплинированной и трудолюбивой и мечтает вернуться на сцену, но сейчас такой прогноз дать невозможно.

Болезнь Дион очень редкая и мало изученная, поэтому, добавила Клодетт, многие люди с аналогичным заболеванием уже потеряли надежду вернуться к нормальной жизни и вылечиться.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц.

В мае 2023 года Селин Дион отменила «около 40 концертов», чтобы пройти курс лечения.

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