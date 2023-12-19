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Сергей Соседов сравнил с изгнанием увольнение из шоу «За гранью»

Критик Сергей Соседов назвал увольнение из «За гранью» чудовищной неблагодарностью

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Super/YouTube

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с mk.ru сравнил увольнение из шоу «За гранью» с изгнанием с телеканала.

«Мы сняли все программы, которые будут выходить в декабре. А в январе в программе появится уже другой ведущий. ​ Считаю это изгнанием и чудовищной неблагодарностью за мою работу в трудной, тяжелой передаче. Я все делал блистательно. Таких ведущих больше никогда не будет, и никто не сможет меня заменить», — возмутился Соседов.

Критик подчеркнул, что увольнение с телешоу стало для него полной неожиданностью, так как у него не было никаких проблем с руководством. Соседов выразил мнение, что программе не нужны «яркие и принципиальные люди», к которым он отнес и себя. По словам телеведущего, он ни разу не опоздал на съемки и требовал столь же железной дисциплины и от своих коллег.

Накануне Соседов выступил в рамках шоу «Суперстар!». Критик дебютировал на большой сцене, выступив с собственной песней «Одиночество сердец».

Ранее Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса.

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