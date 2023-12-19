«Просто выгнали»: Сергей Соседов ушел из шоу «За гранью»

Музыкальный критик Сергей Соседов подтвердил, что больше не является ведущим шоу о проблемах обычных людей «За гранью» на НТВ. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на самого ведущего.

По словам Соседова, он узнал об увольнении в студии 9 декабря вечером, после завершения очередных съемок.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: «С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего». 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы», — заявил он.

Соседов отметил, что после его ухода канал продолжал давать объявления в соцсетях о наборе зрителей на программу с Соседовым, однако передачу вел другой человек, что удивляло массовку. Постоянные зрители писали Соседову обеспокоенные сообщения.

«Люди меня любили, они шли на меня. Одно дело — телеверсия, другое — спектакль, который я там устраивал: мои интонации, мое ведение… Я хотел придать лоска этой программе, очень непростой, с тяжелыми человеческими судьбами. Мне хотелось, чтобы не было слез рекой, а был выход к свету», — вспоминает Соседов.

Критик добавил, что изменившийся формат программы со «слезами, квартирами-помойками, чернухой и бытовыми проблемами» перестал его устраивать.

«Я лично расцениваю это как чудовищную неблагодарность к своей работе — работе профессиональной, вдохновенной, потому что мне в этой тяжелой программе хотелось сделать что-то хорошее и доброе. А мне наоборот говорили: «Нет, должна быть трагедия!» <...> Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад», — добавил он.

Соседов назвал решение канала уволить его глупым и некрасивым. Кроме того, его задело, что увольнение прошло без присутствия руководства и официальных писем.

Накануне Соседов выступил в рамках шоу «Суперстар!». Критик дебютировал на большой сцене, выступив с собственной песней «Одиночество сердец».

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