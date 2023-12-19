Звезду «Елок» госпитализировали с перитонитом

Звезду фильма «Елки» Елену Плаксину госпитализировали с перитонитом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита.

Из-за воспаления брюшной полости жизнь Плаксиной находилась под угрозой. С помощью лапароскопической операции, рассказал источник, ей удалили аппендицит. После проведенной операции у актрисы прошли болевые ощущения в животе, а температура нормализовалась. Сейчас Плаксина уже выписана из больницы и выходит на сцену театра «Современник», где является ведущей актрисой.

Кинозрителю Елена Плаксина известна по роли в пяти частях фильмов «Елки». Кроме того, она снималась в фильмах «Ласточкино гнездо», «Вне игры», «Идентификация».

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