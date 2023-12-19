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Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса

Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса из-за обвинения в нападении

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Marvel

Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, инцидент между актером и его бывшей девушкой Грейс Джаббари произошел в марте. 18 декабря присяжные признали Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. Сам артист вину не признает. Приговор актеру вынесут 6 февраля 2024 года — ему грозит до одного года лишения свободы.

Мэйджорс исполнил роль Канга в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также роль «Того, кто остается» в первом и втором сезонах сериала «Локи». Он также должен был появиться в картине «Мстители: Династия Канга», выход которой запланирован на 2 мая 2025 года.

В ноябре стало известно, что режиссер Дестин Дэниел Креттон решил оставить работу над фильмом «Мстители: Династия Канга», чтобы сосредоточиться на других проектах Marvel.

Как сообщал Deadline, фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в США с разницей всего в полгода в 2025 году — 2 мая и 7 ноября. Они завершат шестую фазу кинематографической вселенной MCU.

Мировая премьера последнего на данный момент супергеройского фильма «Мстители: Финал» состоялась 18 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что к касту «Фантастической четверки» может присоединиться Аня Тейлор-Джой.

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