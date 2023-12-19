Скончавшийся танцор Красилов часто говорил друзьям, что долго не проживет

Танцор Дмитрий Пухляш Красилов, который был найден мертвым в своей квартире в Москве, часто говорил друзьям, что долго ему не прожить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в окружении артиста.

Как рассказал один из знакомых Красилова, танцор имел проблемы с сердцем из-за лишнего веса, однако при этом не стеснял себя в выборе еды и употреблении алкоголя.

«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб, он сильно не напивался, но выпивал. При этом он был трудоголиком — очень много работал», — рассказал собеседник Shot.

До этого стало известно, что Красилов скончался в возрасте 29 лет. ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Как передавал Telegram-канал 112, тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни.

По данным 112, Красилову стало плохо вечером 17 декабря. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал. Ее выломали сотрудники МЧС.

Ранее группа Little Big отреагировала на смерть «Пухляша».