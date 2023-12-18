Основатель Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию

Британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда в Россию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Артист прокомментировал критику в свой адрес со стороны посла Украины в Австрии Александра Щербы, который назвал артиста бессердечным и жестоким. Дипломат также предложил музыканту переехать в Россию. Такое предложение Уотерс назвал очень добрым.

«Большое спасибо! Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами», — сказал музыкант.

Уотерс также оценил последствия появления в программах на российском ТВ. По его мнению, это ставит под угрозу другие проекты западных звезд.

В начале декабря сооснователь Pink Floyd осудил действия правительства Израиля в секторе Газа.

Музыкант также обвинил израильское лобби в попытках сорвать его гастрольный тур по Латинской Америке. Уотерс предположил, что его концерты в Буэнос-Айресе и Уругвае пытались отменить за поддержку палестинского народа.

В конце сентября экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме. При этом 80-летнего Уотерса уже неоднократно обвиняли в антисемитизме, особенно после его критических заявлений о политике Израиля и еврейского государства в отношении Палестины.

Ранее фанаты ушли с концерта Уотерса после 20-минутной беседы об утке.