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Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию: «Небылицы»

Актриса Агата Муцениеце опровергла, что насовсем вернулась в Латвию

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Пресс-служба СТС

Актриса Агата Муцениеце опровергла в своем YouTube-блоге «Честные будни», что эмигрировала из России.

Муцениеце призналась, что приехала с детьми на родину, в Латвию, чтобы навестить мать и разобраться с просроченными документами. Артистка уверила, что не планирует переезжать из Москвы в Ригу. Актриса призвала перестать сочинять о ней «небылицы».

Муцениеце воспитывает дочь Мию и сына Тимофея от бывшего мужа Павла Прилучного.

По словам Муцениеце, поездка в Латвию давалась тяжело. Артистка и ее дети с «рисками» пересекли границу, так как взяли с собой свою собаку по имени Милка.

«Мы ей (собаке) сделали все документы, но никогда не знаешь, что получится в итоге. Хуже всего то, что у Тимофея закончился срок действия паспорта. Отменять поездку было глупо, и я подумала, мол, ну ладно, пусть нам выписывают штрафы, будем на границе умолять, чтобы нас пропустили. В итоге нам выписали предупреждение, я написала объяснительную — и нас отпустили», — рассказала актриса.

Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России. У актрисы нет российского гражданства. У нее оформлен ВНЖ. Она объясняла, что из-за законов Латвии не может получить двойное гражданство.

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