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Малахов заявил, что поздно перестал верить в Деда Мороза

Телеведущий Андрей Малахов признался, что верил в Деда Мороза до 12 лет

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Пресс-служба AVM Media

Телеведущий Андрей Малахов признался в беседе с Telegram-канале ZHARA MAG, что поздно перестал верить в Деда Мороза.

Малахов верил в сказочного персонажа до 12 лет. Телеведущий рассказал, как в детстве лично следил за дверьми и подготавливал дом к прибытию Деда Мороза.

«Я проверял дом, забирал ключи, видел, что под елкой ничего нет, открывал форточку, закрывал лично дверь. Родители стояли в коридоре, и мы ходили провожать Новый год, и мы возвращались и подарок лежал. Я понимаю, что это не могли подбросить родители, ключи были у меня. Потом выяснилось, что специально был сделан дубликат, и сосед подкладывал», — рассказал телеведущий.

Малахов рассказал, что начинает праздновать Новый год в 12 часов. Артист слушает обращение президента России и пьет шампанское. Телеведущий уточнил, что на его праздничном столе обязательно будет салат оливье. Однако он не планирует наедаться на праздник.

«С годами я стараюсь меньше есть вечером», — объяснил Малахов.

Малахов признался, что не помнит, какое желание загадывал в прошлом году. Однако телеведущий верит, что мечты сбываются.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский отпразднует Новый год за границей.

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