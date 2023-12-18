Бородина о Седоковой: «Она очень ненастоящая»

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не знает сути претензий певицы Анны Седоковой к ней.

Бородина призналась, что может лишь догадываться, почему вызвала антипатию у Седоковой. По ее словам, певицу раздражало, что у телеведущей были гримеры и «все условия» на проекте «Последний герой. Остаться семьей». Звезда уточнила, что могла пользоваться благами цивилизации, так как являлась ведущей шоу в то время, как Седокова была участницей.

«Видно, думала, что особенная. По мне она очень ненастоящая. Много фальши, на камеру и без – два разных человека. А в целом удачи ей», — заключила телеведущая.

В декабре Седокова призналась, что Бородина и участники проекта находились в неравных условиях. Певица заявила, что телеведущая «учила ее жизни», что ее очень забавляла. По словам артистки, в программе вырезали все слова, которые она говорила Бородиной.

Седокова посоветовала создателям шоу сменить ведущую и выбрать ту, которая будет более лояльно относиться к участникам.

Десятый сезон телепроекта вышел в 28 октября с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта стали матери, дети и отцы.

Ранее Ксения Бородина ушла из «Дома-2».