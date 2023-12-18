В TikTok нашли 25-летнего двойника Киркорова из США

Российские пользователи нашли 25-летнего двойника певца Филиппа Киркорова в TikTok. Об этом сообщает Telegram-канал Medialeaks.

Им оказался музыкант СJ Hedgepeth, который живет в Центральной Вирджинии, США. Парень записывает каверы на песни группы Nirvana. В комментариях певца называют Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core». Некоторые пользователи пошутили, что музыкант является внебрачным сыном народного артиста России.

«Ну… Теперь ждем кавер «Цвет настроения синий», — написал один из пользователей.

СJ Hedgepeth с юмором отнесся к схожести с известным певцом. Музыкант записал пару юмористических роликов, в которых обыграл эту тему. В одном из них он поучаствовал в тренде, где нейросеть подбирает похожую на человека звезду. Однако молодому артисту выпал актер Дэниел Крейг. Это вызвало негодование у СJ Hedgepeth.

В декабре Филипп Киркоров признался, что французский дом моды Balenciaga внес его в черный список. Бренд отказался продавать ему свою одежду и аксессуары из-за поддержки президента России Владимира Путина.

Ранее Филипп Киркоров появился на публике без лицевой повязки на фоне слухов о пластике.