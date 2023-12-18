Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В TikTok нашли 25-летнего двойника Киркорова из США

Российские пользователи обнаружили в TikTok двойника Киркорова из США

close
100%
TikTok

Российские пользователи нашли 25-летнего двойника певца Филиппа Киркорова в TikTok. Об этом сообщает Telegram-канал Medialeaks.

Им оказался музыкант СJ Hedgepeth, который живет в Центральной Вирджинии, США. Парень записывает каверы на песни группы Nirvana. В комментариях певца называют Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core». Некоторые пользователи пошутили, что музыкант является внебрачным сыном народного артиста России.

«Ну… Теперь ждем кавер «Цвет настроения синий», — написал один из пользователей.

СJ Hedgepeth с юмором отнесся к схожести с известным певцом. Музыкант записал пару юмористических роликов, в которых обыграл эту тему. В одном из них он поучаствовал в тренде, где нейросеть подбирает похожую на человека звезду. Однако молодому артисту выпал актер Дэниел Крейг. Это вызвало негодование у СJ Hedgepeth.

В декабре Филипп Киркоров признался, что французский дом моды Balenciaga внес его в черный список. Бренд отказался продавать ему свою одежду и аксессуары из-за поддержки президента России Владимира Путина.

Ранее Филипп Киркоров появился на публике без лицевой повязки на фоне слухов о пластике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами