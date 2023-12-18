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Бывший муж Бородиной рассказал о тайном договоре с телеведущей

Бывший муж Бородиной Омаров заявил, что старается вести себя достойно после развода

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бизнесмен Курбан Омаров признался, что заключил с бывшей женой, телеведущей Ксенией Бородиной, договор в отношении их общей дочери Теоны. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Омаров отметил, что не может разглашать условия контракта. По словам предпринимателя, он и телеведущая «полюбовно» договорились насчет воспитания дочери и на данный момент «тенденция позитивная».

«Делаю так, как хочет Ксения. Все-таки она мама, и мы будем ее слушать. Мы с Ксенией просто не трогаем друг друга, живем спокойно. Не льем грязь, ведем себя достойно. Чтобы потом, если будет какое-то общение, не было стыдно. И потом, что бы ты ни сказал, все отразится на ребенке», — заявил бизнесмен.

В 2015 году Ксения Бородина сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Бородина рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем Бородина перестала делиться подробностями своих романов.

В интервью Алене Жигаловой Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он «умолял» телеведущую принимать антидепрессанты.

Ранее бывший муж Бородиной заговорил о свадьбе с молодой возлюбленной.

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