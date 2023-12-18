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«Мисс Россия» порвала с женихом-американцем и ищет квартиру в Москве

«Мисс Россия» Анна Линникова сообщила, что ищет жилье в Москве

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Алексей Никольский/РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова объявила, что хочет снять жилье в Москве, и попросила подписчиков помочь найти квартиру. Соответствующее сообщение появилось на странице модели в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ищу квартиру в Москве! Вдруг у кого-то сдают знакомые», — написала Линникова.

Днем ранее «Мисс Россия» поделилась новостью о том, что рассталась со своим женихом, блогером Джексоном Хинклом. Она назвала мужчину манипулятором и нарциссом, а также заявила, что Хинкл не любит людей и просто использует в своих целях.

При этом еще в октябре пара собиралась обручиться. Хинкл сделал Линниковой предложение руки и сердца, подарив бриллиантовое кольцо.

Уроженка Оренбурга Анна Линникова стала победительницей конкурса «Мисс Россия» 25 июля 2022 года. Позднее, в борьбе за корону «Мисс Вселенной, она прошла в полуфинал, поразив публику национальным костюмом «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенного жемчугом и полудрагоценными камнями.

Ранее Линникова рассказала о своем первом гонораре.

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