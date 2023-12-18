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Ксения Бородина ушла из «Дома-2»: «Время пришло»

Телеведущая Ксения Бородина ушла из «Дома-2»

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ушла из шоу «Дом-2».

Бородина работала ведущей «Дома-2» с 2004 года. Она уточнила, что решение покинуть проект далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло». Звезда уточнила, что до сих пор любит шоу и считает его своим вторым домом.

«Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше», — пояснила телеведущая.

Бородина уточнила, что официально пока не распрощалась со зрителями программы. Ее уход покажут в эфире «Дома-2».

В октябре стало известно, что Ксения Бородина заменила Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) на реалити-шоу «Последний герой». Шоураннеры выбрали Бородину из-за ее коммуникационных талантов, а также большого опыта на реалити-шоу и знаниям в области психологии.

Десятый сезон телепроекта вышел в 28 октября с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сошлись представители самых разных поколений.

Ранее Ксения Бородина ответила на критику шуток про «Слово пацана».

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