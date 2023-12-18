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На музыканта Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

На основателя групп «пасош» и «прыгай киска» Мартича завели дело о пропаганде наркотиков

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dr_martic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На основателя групп «пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на протокол, поступивший в Никулинский суд Москвы.

Мартич, уточняет канал, имеет гражданство Сербии, а потому ему вменяют более строгую часть статьи о пропаганде веществ в интернете.

Артисту грозит штраф до 30 тысяч рублей или 15 суток ареста с возможным выдворением за пределы РФ.

Кроме того, дело по этой же статье завели на рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин). Ему попытались вменить пропаганду наркотиков еще в октябре, однако тогда суд отказался рассматривать протокол.

В конце октября рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлак завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях. Рэперам может грозить денежный штраф на шестизначную сумму, если их вину докажут.

Ранее российские артисты массово заразились гриппом после новогодних концертов.

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