Мишустин назвал год проведения первого «Интервидения»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал год проведения первого музыкального конкурса «Интервидение» в России. Его цитирует РИА Новости.

По словам Мишустина, выступившего на заседании совета глав правительств СНГ, «Интервидение» планируется провести уже в 2024 году.

Он напомнил, что о ежегодном и открытом для участия всех государств, разделяющих духовные ценности России, конкурсе первыми заговорили отечественные деятели культуры.

«Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри», — пообещал Мишустин, выразив, уверенность, что песенный конкурс «Интервидение» станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

После первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею создать в России «Интервидение» по аналогу с зарубежным музыкальным конкурсом «Евровидение».

Ранее стала известна российская версия главного слова 2023 года.