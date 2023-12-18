Деми Ловато помолвилась с бойфрендом

Певица Деми Ловато помолвилась со своим бойфрендом, музыкантом Джорданом Лютсом (Jute$) после года романа. Об этом пара сообщила изданию People.

Помолвка 31-летних артистов произошла в Лос-Анджелесе. Лютс подарил Ловато помолвочное кольцо с бриллиантом в виде груши. Издание уточнило, что процесс помолвки происходил тет-а-тет, а после решение отпраздновали семьи жениха и невесты.

О романе Ловато и Лютса стало известно в августе 2022 года. Они познакомились во время совместной работы над песней Деми Ловато «Substance» в январе того же года.

Накануне Ловато рассказала, что наиболее уверенно чувствует себя во время секса. Неожиданное преимущество интимных связей она назвала в беседе для подкаста «LadyGang».

«Думаю, дело в том, что вы полностью отдаетесь моменту, не думая о том, какова реальность. Что затуманивает ваш рассудок до конца дня, по крайней мере, у меня так. Это не для всех так», — сказала она.

Ранее звезде реалити-шоу Ким Кардашьян подарили ее собственный мозг.