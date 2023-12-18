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«Вонка» стал второй самой кассовой премьерой Шаламе

Фильм «Вонка» возглавил американский прокат

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Warner Bros.

Фэнтези-мюзикл «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сборы картины в первый уикенд проката составили $39 млн, 51% аудитории экранизации Роальда Даля оказались женщинами. Это вторая самая кассовая картина с Шаламе после «Дюны» ($41 млн).

На втором месте осталась фантастическая антиутопия «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» с $5,8 млн.

Третью строчку занял мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» с 60,2%. Выручка холдовера к концу уикенда достигла $23,1 млн.

На четвертом месте — «Годзилла: Минус один» с $4,9 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм «Тролли 3» с $88,7 млн.

Фильм «Вонка» — приквел картины «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Он рассказывает об истории юного Вилли Вонки и его приключениях перед открытием удивительной шоколадной фабрики.

Накануне Шаламе сравнили с манекеном из-за наряда на премьере «Вонки» в Лос-Анджелесе. Для мероприятия Тимоти Шаламе предпочел коричневый кожаный костюм, который дополнил водолазкой в тон.

Ранее три новогодние комедии возглавили российский прокат.

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