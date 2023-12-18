Друг Мэттью Перри заявил, что актер так и не слез с наркотиков

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри (1969-2023) так и не слез с наркотиков, несмотря на то, что утверждал обратное. Об этом его оставшийся анонимным друг рассказал в беседе с Daily Mail.

В мемуарах-бестселлере 2022 года Перри писал, что смог справиться со своими зависимостями при помощи специалиста и лучшего друга.

«Он всем соврал, что бросил употреблять. Он никогда не бросал. Это очень печально. Понимаете, больше всего он лгал самому себе», — признался инсайдер.

Друг также отметил, что Перри мог быть большим манипулятором, когда дело касалось наркотиков.

«Но это была такая борьба, такая битва, и он сражался каждый день до конца», — сказал друг.

Мэттью Перри нашли лицом вниз в Лос-Анджелесе в бассейне с джакузи в его доме 28 октября. Вскрытие показало, что актера не стало в результате передозировки вещества кетамина.

Накануне стало известно, что Перри предвидел свой печальный конец в мемуарах «Друзья, любовники и страшная ужасная вещь». Перри признавался, что опасался приема кетамина.

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