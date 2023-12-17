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Настасья Самбурская об оригинальных свиданиях: «Обычно я креативлю»

Актриса Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что бывшие возлюбленные не устраивали ей интересные свидания.

Самбурская уточнила, что ей не везло на оригинальных мужчин. Артистка призналась, что хотела бы сходить на креативное свидание.

«Обычно я креативлю», — заключила певица.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

В ноябре Самбурская заявила, что никогда бы не вышла замуж за певца Егора Крида. На вопрос ведущего передачи «Шоу Воли» о том, сыграла бы она свадьбу с Кридом или нет, Самбурская ответила: «Упаси Бог». Актриса заявила, что певец «глубоко женат на себе». Она уверена, что артист — нарцисс. Зрительницы шоу поддержали ее мнение из зала.

В программе Самбурская также рассказала о своем новом романе. На момент съемки программы актриса встречалась с новым партнером около десяти дней. 16 декабря артистка заявила, что сейчас ни в кого не влюблена.

Ранее Самбурская пожаловалась на собственные клипы.

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