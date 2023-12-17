Виктория Боня о хейте: «Хотела уйти на дно»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой», что часто уставала от хейта в свой адрес.

По словам Бони, в один момент ей хотелось, чтобы от нее «все отстали». Телеведущая объяснила, что критика на нее обрушилась после ее появления на красной дорожке Каннского фестиваля во Франции. Как отметила блогерша, тогда к ней было приковано повышенное внимание.

«Собчак и все ее подруги переживали за меня, за мое платье, мой педикюр. Они все так вот его зумили и говорили: «Смотрите, какой отросший педикюр у Бони на красной дорожке». А там такой ноготочек чуть-чуть отрос. Был момент, когда хотелось просто уйти на дно. Знаешь, залечь», — вспомнила телеведущая.

Боня призвала жертв буллинга говорить о своих проблемах. Звезда объяснила, что травля в ее адрес снизилась после того, как она начала громко заявлять о ней.

Телеведущая уточнила, что долго молчала о своих проблемах, так как ей необходимо «прожить боль» изнутри. Она отметила, что не ходит к психологу. По словам Бони, «божественная медицина» помогла ей справиться с переживаниями.

Ранее Виктория Боня заявила, что у нее в роду есть китайцы.