Ирина Безрукова рассказала о самочувствии после тропической лихорадки

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с изданием «СтарХит», что чувствует себя значительно лучше после того, как переболела тропической лихорадкой Денге.

Безрукова отметила, что продолжает свое лечение после болезни. Она пьет иммуномодуляторы, витамины и прислушивается к организму. При возможности артистка старается побольше лежать, спать и «дать возможность телу справиться с такой редкой и непривычной для него задачей».

Безрукова призналась, что первые симптомы болезни у нее появились во время похода на массаж в Таиланде. Тогда она попросила сотрудницу укрыть ее, так как стало прохладно. Позже у звезды поднялась температура и появилась сильная слабость.

«Она пошутила, что редко кому удается замерзнуть в Таиланде, потому что здесь очень-очень тепло. Я подумала, что у меня возникло подобное ощущение потому, что я достаточно долго лежу», — поделилась актриса.

Безрукова уточнила, что не отменила ни одного мероприятия или спектакля из-за болезни. По словам артистки, тогда она находилась в отпуске. После прилета из Таиланда в Россию у нее была слабость. Первые три дня у нее не было никаких мероприятий, на четвертый артистка отыграла спектакль.

Безрукова сообщила, что перенесла тропическую лихорадку 11 декабря.

Ранее Иосиф Пригожин выписался из больницы.