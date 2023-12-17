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Ирина Безрукова рассказала о самочувствии после тропической лихорадки

Актриса Безрукова сообщила, что продолжает лечение после тропической лихорадки

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Катя Матусова

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с изданием «СтарХит», что чувствует себя значительно лучше после того, как переболела тропической лихорадкой Денге.

Безрукова отметила, что продолжает свое лечение после болезни. Она пьет иммуномодуляторы, витамины и прислушивается к организму. При возможности артистка старается побольше лежать, спать и «дать возможность телу справиться с такой редкой и непривычной для него задачей».

Безрукова призналась, что первые симптомы болезни у нее появились во время похода на массаж в Таиланде. Тогда она попросила сотрудницу укрыть ее, так как стало прохладно. Позже у звезды поднялась температура и появилась сильная слабость.

«Она пошутила, что редко кому удается замерзнуть в Таиланде, потому что здесь очень-очень тепло. Я подумала, что у меня возникло подобное ощущение потому, что я достаточно долго лежу», — поделилась актриса.

Безрукова уточнила, что не отменила ни одного мероприятия или спектакля из-за болезни. По словам артистки, тогда она находилась в отпуске. После прилета из Таиланда в Россию у нее была слабость. Первые три дня у нее не было никаких мероприятий, на четвертый артистка отыграла спектакль.

Безрукова сообщила, что перенесла тропическую лихорадку 11 декабря.

Ранее Иосиф Пригожин выписался из больницы.

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