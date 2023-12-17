Алексей Глызин обидел Леру Кудрявцеву своими словами на телешоу

Телеведущая и член жюри шоу «Суперстар» Лера Кудрявцева в шутку обиделась на певца Алексея Глызина из-за его выступления.

В рамках шоу певец выступил с лирической песней Филиппа Киркорова. Судьи — Наташа Королева и Кудрявцева — спросили, кому же 69-летний музыкант посвятил трогательную песню. В ответ на это Глызин заявил, что спел в честь обеих девушек, однако Кудрявцевой не понравились слова артиста.

«Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся», — сказала телеведущая.

По словам Королевой, Глызин зря дал им надежду, что они особенные. Несмотря на шуточную обиду обе девушки поставили Глызину высший балл — «огонь».

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