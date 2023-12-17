Гуф публично поругался со своей сестрой

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) присоединился к прямому эфиру своей сестры Ольги и поругался с родственницей. Его слова передает «СтарХит».

«Не надо заполнять мой концертный график, я его заполню сам. У меня есть менеджер, и ты прекрасно знаешь, кто это такой. Поэтому давай просто сложим все твои полномочия», — заявил музыкант.

Он предложил Ольге разорвать все финансовые отношения между ними. Гуф заявил, что его «обмалывает» то, что Ольга может владеть всем его имуществом.

12 декабря сестра Гуфа сообщила, что больше не ведет дела рэпера. Она уточнила, что дальнейшее их сотрудничество остается под вопросом.

«Я, понимая его состояние, категорически против выступления. Ему надо сейчас позаботиться о своем здоровье и дать этот концерт весной, после лечения. Но по сложившимся обстоятельствам я больше не веду дела своего брата. И решать, будет концерт или нет, будет он сам», — говорила Долматова.

15 декабря стало известно, что Гуф дал концерт в Москве назло бывшей жене и сестре, которых он упомянул во время выступления.

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