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Домогаров-младший рассказал, что однажды отказал отцу в роли

Режиссер Домогаров-младший признался, что пригласит отца в свое кино через пробы

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Алексей Майшев/РИА Новости

Режиссер Александр Домогаров-младший заявил, что пригласит отца в свой новый проект только в том случае, если артист успешно пройдет пробы. Слова постановщика передает aif.ru.

«Папа бы очень хорошо смотрелся в этой истории! Он очень рад, что я занимаюсь «Отелем…». До этого надо дожить, но все может быть. Почему нет? Но все только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините», — отметил режиссер.

Домогаров-младший вспомнил, что однажды ему пришлось отказать родителю в съемках в его фильме. Тогда он предпочел на роль другого актера.

«Это не значит, что папа плохой актер. Просто не сошлось. Такое бывает. Будем идти от персонажей», — подчеркнул постановщик.

Сын звезды «Гардемаринов» родился в его втором браке с костюмером Ириной Гуненковой, он пошел по стопам отца. Александр Домогаров-младший не только снимается в кино, но также пишет сценарии и выступает в качестве режиссера. В 2021 году вышел его фильм «Пальма» о преданной собаке, которую хозяин оставил в аэропорту.

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