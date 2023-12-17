Сценарист «Слова пацана» о вырезанных сценах: «Там были целые блоки»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев в беседе с радио Sputnik рассказал о том, какие сцены были вырезаны в шоу.

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят...» — заявил Золотарев.

Создатель шоу признался, что режиссер Жора Крыжовников убрал некоторые моменты, так как ему показалось, что они сбивают темп повествования.

Золотарев добавил, что непосредственно на написание сценария команда потратила примерно три месяца. Перед этим они плюс-минус 4 месяца углублялись в саму тему: разговаривали с бывшими участниками бандитских группировок, милиционерами — всеми, кто каким-то образом замешан в истории шоу.

Сценарист «Слова пацана» также посетовал на слив финального эпизода.

«Кино хорошо тогда, когда это цельное произведение. Меня как раз очень расстраивает слив восьмой серии, потому что начинается сравнение», — отметил он.

Недавно стало известно, что выход финальной серии «Слова пацана» планируется чуть позже изначальной премьеры, которая должна была состоятся 21 декабря.

Режиссер сериала Жора Крыжовников заявил, что финальный эпизод переснят. Он пояснил, что в районе третьего эпизода создатели решили закончить историю иначе — хотя, признался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

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