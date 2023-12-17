Экс-участник шоу «Дом-2» отправился добровольцем в зону СВО

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов ушел добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Мегаполис».

В публикации уточнили, что он заключил контракт с Минобороны РФ в Нижневартовске 15 декабря. По его мнению, в административном центре района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как ни в одном другом российском городе, чувствуется «профессиональное отношение к добровольцам». Задойнов признался, что находиться дома ему не позволяет совесть.

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — отметил экс-участник телешоу.

Он обратил внимание, что, если забыть историю, то каждый раз «всякая «нечисть» будет покушаться на российский суверенитет. Задойнов подчеркнул, что жена и старшие дети приняли его решение, они «переживают, но верят» в него.

В сентябре осужденный за тяжкое преступление актер «Реальных пацанов» Александр Килин ушел на СВО.

Ранее актер Павел Устинов на программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым вспомнил, как получил ранение в ходе спецоперации на Украине.