Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иосиф Пригожин улетел из России после выздоровления от гриппа: «Я на своем месте»

Продюсер Иосиф Пригожин отправился в Минск на съемки белорусского телешоу

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин рассказал mk.ru, что отправился в Белоруссию на съемки шоу «Фактор Бай» спустя пять дней после выздоровления от гриппа.

«Все лечение проведено, я не опасен. Прошло почти пять дней после заболевания, меня выписали, и только после этого я принял решение лететь на съемки. Я не занимаюсь художественной самодеятельностью по части здоровья. Работаю сегодня в прямом эфире», — подчеркнул Пригожин.

Он признался, что ему очень нравится гостеприимство белорусов. По словам мужа Валерии, он получает удовольствие от профессионализма съемочной группы и работы с командой телешоу. При этом Пригожин заверил, что ничего не знает о своем предшественнике Сергее Соседове, который был одним из наставников «Фактор Бай».

«Честно говоря, даже не знал, что он там есть. Я его не смотрел. Его уже нет в шоу, поэтому нет смысла даже обсуждать. Он в «Суперстар» сидит, у него все хорошо», — отметил продюсер.

Ранее Сергей Пенкин рассказал о подарках звездам от таинственного олигарха.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами