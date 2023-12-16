Иосиф Пригожин улетел из России после выздоровления от гриппа: «Я на своем месте»

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин рассказал mk.ru, что отправился в Белоруссию на съемки шоу «Фактор Бай» спустя пять дней после выздоровления от гриппа.

«Все лечение проведено, я не опасен. Прошло почти пять дней после заболевания, меня выписали, и только после этого я принял решение лететь на съемки. Я не занимаюсь художественной самодеятельностью по части здоровья. Работаю сегодня в прямом эфире», — подчеркнул Пригожин.

Он признался, что ему очень нравится гостеприимство белорусов. По словам мужа Валерии, он получает удовольствие от профессионализма съемочной группы и работы с командой телешоу. При этом Пригожин заверил, что ничего не знает о своем предшественнике Сергее Соседове, который был одним из наставников «Фактор Бай».

«Честно говоря, даже не знал, что он там есть. Я его не смотрел. Его уже нет в шоу, поэтому нет смысла даже обсуждать. Он в «Суперстар» сидит, у него все хорошо», — отметил продюсер.

Ранее Сергей Пенкин рассказал о подарках звездам от таинственного олигарха.